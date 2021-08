Spitsvondig hobospel schudt strijkers even flink wakker

Luister mee Grote vervoering en liefdes­prik­kels bij Zweedse componiste

26 februari Vrouwen en componeren: die combinatie is lang onderbelicht gebleven of zelfs weggemoffeld. Maar er valt wel degelijk veel te ontdekken, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Een vrouwelijke evenknie van Bach is nog niet gevonden maar in de hoek van de romantici wordt het steeds meer dringen. We hadden al boegbeelden als Clara Schumann (1819-1896) en Cécile Chaminade (1857-1944) en nu zoemt het Zweedse label BIS in op ‘zijn’ Helena Munktell (1852-1919). Zij was in 1918 als enige vrouw medeoprichter van de Zweedse Componistenbond. Van haar muziek verschijnt dezer dagen de tweede cd ooit.