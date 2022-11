Sprookjesachtige natuurgeluiden van een Afro-Amerikaanse kanjer

Luister mee Hemels vioolspel van de moeder en een fijne orkestbege­lei­ding door de dochter

Uiteraard heeft Naxos in zijn serie American Classics ook ruimschoots plek vrijgemaakt voor William Grant Still (1895-1978), de aartsvader van de Afro-Amerikaanse muziek en strijder tegen rassenongelijkheid. Hij dirigeerde in 1936 als eerste gekleurde Amerikaan een groot symfonieorkest, terwijl zijn Eerste symfonie een jaar eerder het eerste Afro-Amerikaanse werk was dat door een blank ensemble werd gespeeld.

