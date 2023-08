Symfonische ontdekkingen uit de Rijnstreek met flair gepresenteerd

luister mee Eigenwijs, stijlvol en publieks­vrien­de­lijk

Dit is echt een gouden greep van Warner Classics. Op 10 cd’s verschijnt een mooie selectie van Gabriel Pierné (1863-1937). Ik herinner me dat ik die ten onrechte minder vaak gespeelde Franse componist voor het eerst tegenkwam toen ik in 1983 een jubileumboek over het Nijmeegs Mannenkoor schreef. Het ging destijds over een Nijmeegse première van La croisade des enfants uit 1902. Die légende musicale voor kinderkoor en gemengd koor komen we helaas niet tegen in deze box. Maar er blijft genoeg te genieten over.