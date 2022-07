Tipje van de sluier oplichten maakt nieuwsgierig

Luister mee Opnieuw in de ban van het ‘vuurspu­wen­de’ Chimaera Trio

Op 10 november hoorde ik deze drie musici voor het eerst live in de Nijmeegse Vereeniging. Dat was vóór de release van hun eerste super audio cd voor het Duitse label MDG. Maar er lagen vers van de pers in de pauze al exemplaren in de foyer en ik mocht meteen eentje in ontvangst nemen. Hoogste tijd dus om het Chimaera Trio onze rubriek binnen te halen. Hun naam danken de musici overigens aan de Griekse mythologie waar de chimeer een vuurspuwend monster is met de kop van een leeuw, het lichaam van een geit en de staart van een draak.

2 februari