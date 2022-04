Twee koninginnen van de Franse zang spelen hun sterkste troeven uit

luister mee Anneleen Lenaerts blikt nostal­gisch terug op haar Weense hoogtepun­ten

Feestdagen en harpmuziek: het blijft een prima combi. Dat horen we zeker op de sfeervolle cd Vienna Stories die Warner Classics uitbrengt met de in Wenen woonachtige Belgische harpiste Anneleen Lenaerts (1987) in de hoofdrol. Zij speelt beroemde klassieke werken in fraaie arrangementen van zichzelf, broer Wouter (1981) en anderen, en schroomt niet af te sluiten met beroemde walsen van Richard en Johann Strauss, waarbij ze wordt ondersteund door vijf strijkers van de Wiener Philharmoniker, het orkest waaraan Lenaerts sinds 2010 als soloharpiste verbonden is.

1 december