Uit je dak gaan met een intens gespeelde ‘Tosca’

luister meeEen jaar geleden werd de opera Tosca gespeeld in de Amsterdamse Stopera en nu is er al een Blu-ray disc verkrijgbaar. Met dank aan Naxos. Een prachtige herinnering voor wie de voorstellingen toentertijd bijwoonde en een aanrader voor iedereen die een eigentijdse visie op de eerste moderne opera uit het jaar 1900 niet schuwt. Kijken dus naar dit regietheater pur sang.

Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Die aansporing geef ik zeker niet in de laatste plaats omdat Lorenzo Viotti met deze opera zijn Puccini-debuut maakte bij De Nationale Opera en Ballet. Helaas is inmiddels duidelijk dat zijn dagen aan de Amstel geteld zijn. De andere debutant was regisseur Barrie Kosky die met deze Amsterdamse Tosca een langgekoesterde wens in vervulling zag gaan.

Dubbel wennen geblazen

Hij duidt het beroemde theaterstuk als opéra noir. Een emotionele vertelling, meer zoals in een rolprent, juist ja: de film noir met hun femmes fatales. Regisseur en dirigent doen in deze productie bovendien hun best om de in hun ogen ‘verkeerde tradities’ te elimineren.

Geen grote protserige decors dus, hoewel de in Rome gesitueerde opera in barokke kerken en paleizen speelt, maar ook geen ingesleten vertragingen en versnellingen in de muziek. Dat is dubbel wennen geblazen. Ook opvallend: kleine effecten worden verrassend uitvergroot. Zoals een dichtklappende metalen deur die je als kijker/luisteraar een moment van siddering bezorgt (derde akte).

Wirwar van in elkaar verstrengelde lichamen

Spoiler alert: de Australisch-Duitse regisseur (jarenlang actief bij de Komische Oper Berlin) kiest voor soberheid en pakt toch op zijn eigen wijze flink uit aan het eind van de eerste akte. Het toneelbeeld wordt gedomineerd door een groot altaarstuk met afbeeldingen van een wirwar van in elkaar verstrengelde lichamen.

Bij het zingen van de lofzang Te Deum komt dat rekwisiet steeds dichterbij en zien we de hoofden van de leden van het operakoor door de openingen steken. Zij zingen terwijl ze aan de achterkant van het ‘altaar’ op een steiger bevinden. De aanblik doet je versteld staan. Tijdens de voorstellingen in Amsterdam ging het publiek halverwege de opera al uit zijn dak door deze sterke mix van religie, erotiek en wraak.

Spanning is te snijden

De tweede akte staat in het teken van de dodelijke confrontatie tussen de gedreven kunstschilder/revolutionair Cavaradossi (Joshua Guerrero), de jaloerse operazangeres Tosca (Malin Byström) en de boosaardige politiechef Scarpia (Gevorg Hakobyan), de getormenteerde hoofdpersonen van deze opera. De spanning is te snijden.

En dan is er de beroemde aria van de titelrolspeelster. Sopraan Malin Byström gooit hoge ogen met Vissi d’arte, sinds Maria Callas het paradepaardje van alle operasterren met een hoge vrouwenstem. Het zou mooi geweest zijn wanneer het klapstuk van de tenor E lucevan le stelle door Joshua Guerrero op het zelfde niveau was gezongen. In het begin is dat nauwelijks het geval. Hij speelt wel heel intens.

Flinke scheut passie

De bas Gevorg Hakobyan werd door regisseur en dirigent uitgenodigd zijn schurkenrol geraffineerd op de planken te zetten en dat lukt hem grandioos. Ook zonder barsheid zorgt hij voor kippenvel.

In de kleinere rollen komen we Nederlandse zangers tegen. Bijvoorbeeld Martijn Sanders en Lucas van Lierop. Het Koor van De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest produceren geweldige bijdragen met een flinke scheut passie en zeker zo belangrijk: italianita. Ook het aandeel van het Nieuw Amsterdams Kinderkoor mag er wezen.

Oorlog in Oekraïne

Deze (ook in het Nederlands ondertitelde) Tosca is donker en pessimistisch, bloederig ook. Hoe kan het ook anders met drie protagonisten die sterven door het mes, de kogel en de doodsprong.

Op welke manier het einde van de opera in beeld wordt gebracht, verklap ik niet. Wel wil ik nog even kwijt dat we tijdens het slotapplaus volkomen onverwacht met de oorlog in Oekraïne worden geconfronteerd.

