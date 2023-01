Van een oude liefde verroest ook de erfenis niet

‘Pruisisch blauw’ vervaagt niet maar mag best wat langer duren

Net als veel van zijn familieleden was Frederik II de Grote (1712-1786) vaak op het slagveld te vinden. Maar de vrijgezelle koning van Pruisen had ook een culturele kant. Als verlicht despoot discussieerde hij met de filosoof Voltaire om zich vervolgens zolang zijn gebit dit toeliet te ontspannen op de dwarsfluit. Op de nieuwe cd Prussian Blue: Flute Music at the court of Frederick the Great van het label Hänssler Classic horen we wat hij zoal speelde en zelf componeerde.

2 juli