Verdiende aandacht voor Röntgens nostalgie uit ‘voorbije tijden’

Met name in de achttiende eeuw staat Bohemen (het tegenwoordige Tsjechië) centraal als broedplaats voor muzikaal talent. Hele generaties muzikanten zwermen over Europa uit. Maar molenaarszoon en gesjeesd rechtenstudent Simon Brixi (1693-1735) blijft in Praag. Hij is de vader van de niet helemaal vergeten componist en organist Franz Xaver Brixi. Zelf blijft Brixi senior tot op de dag van vandaag een grote onbekende. Het label Supraphon bewijst in de interessante serie Music from Eighteenth-Century Prague dat dit onterecht is door een mooie collectie kerkmuziek (79 minuten!) voor te stellen.

