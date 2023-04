Wanhoop en paniek zonder verraderlijke kuspartij

Een exuberante hymne aan de vrouwelij­ke schoonheid

Zoals veel van zijn collega’s is dirigent Christophe Rousset na de pandemie als vanouds een bezige bij. Afgelopen maand toerde hij nog met zijn orkest Les Talens Lyriques en het Nederlands Kamerkoor door ons land om Bachs Weihnachtsoratorium uit te voeren en nu ligt zijn nieuwste dubbelalbum op de schappen. Als gelauwerd expert in Franse hofmuziek leidt Rousset voor het prestigieuze label Château de Versailles Spectacles een prima cast in Lully’s tragédie lyrique Psyché uit 1678, het jaar van de Vrede van Nijmegen. Een exuberante hymne aan de vrouwelijke schoonheid, waaraan ze in het koninklijk slot van Versailles destijds geen gebrek hadden.