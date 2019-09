Zelfs de kuchjes van Edith Mathis zijn nog om door een ringetje te halen

Luister mee Nieuwe effecten uit vertrouwde partituren?

21 september Hij maakte in 2013 bij Sony zijn prestigieuze cd-debuut met de vijf complexe laatste pianosonates van Ludwig van Beethoven. En op 9 februari 2020 - in het begin van het Beethovenjaar - komt hij met twee van die late Beethovensonates voor het eerst optreden in de vermaarde Amsterdamse serie Meesterpianisten. Ondertussen heeft hij de afgelopen twee jaren op drie verschillende locaties de resterende 27 pianosonates opgenomen. Dat resulteerde in een nieuwe box met negen cd’s die nu verkrijgbaar is.