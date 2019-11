‘Zoete Maria’ van Wendy Roobol smaakt zeker naar meer

Celliste Harriet Krijgh leeft zich heerlijk uit in ‘haar’ Vivaldi

13 november De carrière van de in Wenen opgeleide en wonende celliste Harriet Krijgh (1991) maakt dit najaar een echte boost door. Ze is onlangs toegetreden tot het fameuze Artemis Quartett en nu ligt haar debuutalbum voor het prestigieuze label Deutsche Grammophon in de winkel.