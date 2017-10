10.000 euro voor gouden tip over 'agro-terreur' in Maas en Waal

Het melkveebedrijf van de broers is het meest recente slachtoffer van het vandalisme dat tot veel onrust leidt in de regio. Donderdag ontdekten ze talloze grote scheuren in de zeilen die de recent opgebracht mais, bedoeld als veevoer voor de winter, afdekken.

Schimmels

De afdekking is van levensbelang. Komen er schimmels in de mais, dan is die onbruikbaar. Vandaar dat er vandaag direct een nieuwe afdekking wordt aangebracht. Het is een dag werk voor de broers.

,,We geven 10.000 euro voor tip die leidt naar degene die dit heeft gedaan'', zegt Johan Reijnders. ,,Dat zeggen we niet zomaar. We hebben het serieus met zijn drieën afgesproken.’’

Ellende

De broers hebben geen idee in welke hoek ze de dader(s) moet zoeken. ,,Het is iemand met verstand van zaken'’’ zegt Gert-Jan Reijnders. ,,Het is er ook pikdonker, dus het heeft veel tijd gekost om dit te doen. Het ergste is trouwens niet dat dit geld kost, maar het werk en de ellende die je ervan hebt.’’

Levensgevaarlijk

Het Land van Maas en Waal wordt de afgelopen tijd geteisterd door vandalisme. Bij Maasbommel leidde een metalen staaf in de mais voor grote schade aan een landbouwmachine. Ook werden spijkers over maisakkers gestrooid. Dat is levensgevaarlijk voor de dieren die het eten. Ook werden er hooibalen vernield. Eerder dit jaar werden in Boven-Leeuwen en Horssen honderden fruitbomen omgezaagd.