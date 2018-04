24 tips over onbekende Turkse drenkeling in Waal na Opsporing Verzocht

Beuningen onderzoekt coalitie met BN&M, CDA en VVD

19:55 BEUNINGEN – Beuningen Nu & Morgen (BN&M) vormt de komende vier jaar mogelijk een coalitie met CDA en VVD. Dat is in ieder geval het advies dat de drie informateurs dinsdagavond in het Beuningse gemeentehuis presenteerden.