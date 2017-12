5 jaar cel en tbs geëist voor schoonmoedermoord in Maasbommel

ARNHEM/MAASBOMMEL - Het openbaar ministerie wil dat Marcus J. eerst 5 jaar de cel in gaat, voordat hij begint aan zijn behandeling in een tbs-kliniek. Dat bleek woensdag bij het gerechtshof in Arnhem. De 34-jarige man uit Eindhoven doodde in de ochtend van 16 juli 2016 zonder enige aanleiding zijn schoonmoeder in Maasbommel: ,,Stemmen in mijn hoofd droegen me dat op."

De Arnhemse rechtbank achtte J. deze zomer volledig ontoerekeningsvatbaar en legde de man daarom geen celstraf op. Wel oordeelde de rechtbank dat J. tbs met dwangverpleging behoeft. Justitie ging tegen dat vonnis in hoger beroep.

Teneergeslagen

De Eindhovenaar oogde afwezig en terneergeslagen in de rechtzaal. ,,Als ik teruglees wat die ochtend is gebeurd, kan ik nog steeds niet geloven dat ik tot zoiets in staat was. Het voelt alsof iemand anders mijn schoonmoeder heeft gedood, niet ik."

Psychoses en waanbeelden

De maanden voor het fatale incident gaat het slecht met J., die in zijn omgeving bekend staat als een zachtaardige, vriendelijke jongen. De Eindhovenaar hoort naar eigen zeggen regelmatig stemmen in zijn hoofd, denkt dat mensen hem achtervolgen. Om tot rust te komen, besluit hij met zijn vriendin in te trekken bij haar ouders, in de landelijke omgeving van Maasbommel. Daar gaat het echter van kwaad tot erger: J. kampt steeds vaker met psychoses en waanbeelden. Zo begint hij te vermoeden dat zijn schoonouders en vriendin een moordaanslag op hem willen plegen.

Crisisdienst

De avond vóór de steekpartij meldt hij zich bij de crisisdienst in Tiel. Omdat J. op dat moment een coherente en rustige indruk maakt, wordt hij niet per direct opgenomen. De ochtend daarop gaat het verschrikkelijk mis: nadat hij eerst ontbijt voor zijn kinderen heeft gemaakt, loopt hij met een keukenmes naar de slaapkamer van zijn schoonouders en steekt daar meerdere malen in op zijn dan nog slapende schoonmoeder. Zij overlijdt ter plekke.

Behandeling nodig

,,Ik heb alles al verteld, niets meer toe te voegen aan wat ik eerder heb verklaard", verzuchtte J. voor het Hof. ,,Ik herinner me de steekpartij niet meer. Dat maakt het niet minder erg, natuurlijk. Ik was doorgedraaid, gek geworden. Ik heb absoluut een behandeling nodig."

'Theatraal'

De advocaat-generaal, aanklager in hoger beroep, betwistte dat J. die ochtend volledig ontoerekeningsvatbaar was en wil dat de man eerst de cel in gaat. ,,Het gedrag van de verdachte is theatraal, zo verklaart hij heel wisselend over de vermeende stemmen in zijn hoofd. Iemand is toerekeningsvatbaar, tenzij het tegendeel is bewezen. Dat dient het uitgangspunt te zijn. En van dat tegendeel is in deze zaak niet gebleken."