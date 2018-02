72 kilometer schaatsen met een derde van je longen: 'Ik ben heel diep gegaan'

Op het zwarte, krakende ijs van het Zweedse Runnmeer schaatst Stan Arts rustig zijn rondjes. Net als de andere deelnemers van Skate4air is hij vroeg opgestaan om voor de Daylight Challenge van zonsopgang tot zonsondergang te schaatsen.

Af en toe stopt hij voor een pannenkoek, een banaan of een kop thee, maar verder zet hij gestaag door.

Taaislijmziekte

,,Opgeven is geen optie. We schaatsen hier om geld op te halen voor de bestrijding van Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte) en ik heb die ziekte zelf. Dankzij mijn trainingen kan ik hier echter wel schaatsen. Ik wil aan de andere CF-patiënten laten zien wat er allemaal mogelijk is als je wat bewuster leeft.’’

Krachttraining en voeding hielpen hem om 'fit' te blijven. ,,Ik moet wel’’, zegt hij. ,,Anders was ik hier misschien niet meer geweest.’’

Tien jaar geleden was zijn situatie heel anders. Als kind was hij al mager en moest hij door zijn ziekte vaak spijbelen van school. Hij had veel infecties aan zijn longwegen en zijn longen gingen snel achteruit, totdat hij nog maar een longfunctie had van 35 procent. ,,Op mijn 26ste woog ik nog maar 50 kilo. Mijn gezondheid ging zo hard achteruit dat ik bijna een longtransplantatie nodig had. Ik werd met mijn rug tegen de muur gezet en toen ging bij mij de knop om. Ik besloot om mijn leven drastisch te veranderen.’’

Levensstijl

Los van alle medische adviezen, pakte Arts ook zijn eigen levensstijl aan. Wat kon hij nog doen naast de vele medicijnen die hij slikte?

,,Ik ben me gaan verdiepen in sport en voeding. Veel CF'ers doen aan cardiotraining om fit te blijven. Als je problemen met je longen hebt, dan kom je bij het rennen of fietsen echter al gauw adem tekort. Dan kun je je lichaam niet te veel belasten. Ik ben erachter gekomen dat krachttraining veel beter werkt. Na iedere set kan ik weer even op adem komen en mijn lichaam daarna weer vol belasten. Ondanks dat ik beperkte longen heb, kan ik zo wel mijn lichaam trainen en mijn gezondheid op peil houden.’’

In zijn huis in Maasbommel heeft hij zelf een krachthonk gebouwd waar hij met gewichten in de weer gaat. Op eigen houtje doet Arts zo'n drie keer per week aan krachttraining en op de andere dagen is hij bezig met rekken en strekken. Zo houdt hij zijn lijf fit en voorkomt hij dat hij door zijn ziekte nog verder afglijdt.

Vakantie

,,De afgelopen tien jaar ben ik erin geslaagd om mijn longen vrij constant te houden. Mijn longfunctie gaat langzaam achteruit, maar mijn conditie en mijn functioneren zijn beter dan ooit. Ik kan nu ook gewoon op vakantie en dat heb ik jaren niet gekund.’’

Op het ijs in Zweden was zijn progressie goed te zien. Ondanks zijn longproblemen stond Stan Arts maar liefst 9,5 uur op het ijs. ,,Natuurlijk werd ik wel moe, maar ik ben niet gestopt. Ik ging gewoon wat rustiger rijden. Het schaatsen op het Runnmeer was prachtig. Met al die sneeuw, die bomen en het strakke ijs. Ik heb er echt van genoten.’’

Inspireren

Na die 9,5 uur kwam Arts met tranen in zijn ogen de finish over. Hij had verder geschaatst dan hij ooit had gedacht, goed voor een sponsoropbrengst van 1.550 euro. ,,Ik ben heel diep gegaan. Zo'n Daylight Challenge is zo bijzonder. Om hier samen met al die mensen te schaatsen, die allemaal afzien om geld op te halen voor mijn ziekte. Dat vond ik wel bijzonder. Ik vond het mooi om te laten zien dat ik, terwijl ik taaislijmziekte heb, wel in staat ben om zo'n stuk te schaatsen. Daarmee hoop ik ook andere mensen te kunnen inspireren.’’

Doneren? Dat kan op www.skate4air.nl