A73 en A15 dit weekend op slot voor onderhoud

Niet alleen dit weekend is er overlast, maar ook twee weken later is vooral het Brabantse deel van de snelweg voor verkeer naar het noorden afgesloten. Verkeer wordt in deze regio omgeleid via de A77 en N271 (Gennep), en via de N321 (Grave) en N324. Vrijdagavond ging de weg al op slot. Maandag om 06.00 uur gaat hij weer open.