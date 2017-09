Aanrijding op A50 na agressie, twee bestuurders vast

Romeinen en complete schepen uit Alphense en Dreumelse klei

17:43 ALPHEN/DREUMEL - In zandwingebied Over de Maas tussen Alphen en Dreumel werd vrijdag duidelijk dat de claim die archeologen een dag eerder op tafel legden niet overdreven is. Het is een echt spectaculaire opgraving, de grootste en misschien wel belangrijkste van de laatste decennia in Nederland.