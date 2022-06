Aantal coronagevallen is vooralsnog laag in Maas en Waal

BEUNINGEN - De landelijk stijgende besmettingscijfers van corona worden maar lichtelijk weerspiegeld in Maas en Waal. Alleen Beuningen steekt er enigszins bovenuit. Daar ligt het gemiddeld aantal positieve testen per 100.000 inwoners over de afgelopen week op 19,1. Dinsdag zijn vijf positieve testen gemeld.

Dat blijkt uit de overzichten op het coronadashboard van de rijksoverheid. Ter vergelijking: bij de laatste grote coronapiek in Beuningen was er sprake van een gemiddeld aantal positieve testen van 133 in een week (15 februari) en 140 in een week (10 maart).

In de andere drie gemeenten in de streek is er een nog lichtere stijging te zien. In de gemeente Druten was het gemiddeld aantal positief geteste mensen over de afgelopen zeven dagen drie per dag.

Het gemiddelde per 100.000 inwoners komt in Druten op 15,5. Daar waren de laatste pieken op 12 februari met 118 positieve testen over zeven dagen gemiddeld. Op 9 maart waren dat er 117.

Wijchen

Elf Wijchenaren zijn dinsdag de boeken ingegaan als positief getest. Over de afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld zes besmette Wijchenaren. Het gemiddelde per 100.000 inwoners lag er over de afgelopen week gerekend op 14,5. De laatste pieken waren in Wijchen op 14 februari met 326 positieve testen en op 10 maart met 258 besmettingen gemiddeld over zeven dagen.

In de gemeente West Maas en Waal is dinsdag geen besmetting gemeld. Over de laatste zeven dagen zijn er daar maar twee positieve gevallen geregistreerd. Ook het gemiddeld aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners ligt er het laagst. Het komt uit op 10,2. Ter vergelijking de laatste pieken: op 12 februari 119 en op maart 144 besmettingen als weekgemiddelde.