Afscheid van lekkages en asbest: nieuw paviljoen bij De Gouden Ham

Enkel glas, iedere winter last van lekkages en een dak vol met asbest. Het paviljoen van Riverside Outdoor bij recreatieplas De Gouden Ham is na veertig jaar op. Eigenaar recreatiebedrijf Uiterwaarde laat het tegen de vlakte gooien. Er komt een nieuw, duurzaam gebouw.

Uiterwaarde overwoog nog even een grootschalige renovatie, maar die zou veel te veel geld gaan kosten. Maandag gaat de sloophamer in het gammele paviljoen, nadat eerst de asbest in het dak op een veilige manier is verwijderd. Els Timmerman van Riverside haalde deze week alle ruimten leeg. Zij zit met haar horeca- en evenementenbedrijf sinds 2014 in het gebouw.

De bouwer verwacht geen vertraging, vertelt Timmerman: ,,De plannen liggen er sinds 2020 en de bouwmaterialen zijn al ingekocht.” Rond 1 april moet het nieuwe paviljoen klaar zijn. Het gebouw wordt duurzaam en krijgt zonnepanelen op het dak.

Volledig scherm Impressie nieuw paviljoen Gouden Ham Appeltern © Uiterwaarde

Keuken naar de straatkant

Timmerman werd betrokken bij de plannen voor de nieuwbouw en schoof aan bij de tekentafel. ,,We wilden in het nieuwe gebouw een iets andere indeling. Nu zit de keuken aan de waterkant, die komt straks samen met de kantoren aan de straatkant. Het mooiste uitzicht is voor de gasten.”

Geen etentjes, feesten en partijen het komende halfjaar dus, maar dat betekent niet dat Timmermans bedrijf stilligt. ,,Riverside is meer dan horeca. Op andere fronten gaan we vol gas door.” De losse verhuur van boten en fietsen gaat gewoon door en de camperplaatsen blijven geopend.

Nieuwe activiteiten

De komende maanden is er bovendien nog genoeg ander werk te doen. ,,Ik ga de website aanpakken en we zijn in de winter altijd druk met het bootonderhoud, we hebben 22 boten.” Met haar vaste team gaat Timmerman ook nieuwe arrangementen en groepsactiviteiten bedenken voor het nieuwe seizoen. ,,We hebben nu al Expeditie Robinson en Escape Island, daar willen we twee nieuwe aan toevoegen. En we gaan natuurlijk ook met vakantie.”

