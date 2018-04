Afvaldienst vindt in 5 minuten Gerry's trouwring in glasbak

Toen ze haar hand uit de bak omhoog haalde, miste ze één ring: haar trouwring.



Er zelf uithalen dat is bij zo’n ondergrondse container niet mogelijk. Daarom schakelde ze afvalinzameler Dar in. ,,Ze vertelden me dat het een speld in de hooiberg zou zijn.” Toch deden twee Dar-medewerkers en twee gemeentewerkers woensdagochtend een poging. Met succes: vijf minuten nadat de eerste berg glas op stoep lag, was de ring gevonden.



Schreven en haar man stonden er bij toen de ring ineens over de stoep rolde. ,,Wat was ik blij toen de ring weer om mijn vinger zat. Ik heb meteen appelflappen gehaald om het te vieren.’’