Agriterreur houdt aan: nu weer 2.500 fruitboompjes gezaagd

Tiende vernieling

Het is alweer de tiende vernieling in de Maas en Waalse agrarische sector van dit jaar, de zevende van de afgelopen drie weken. In april en juni werden ook al fruitboompjes in Boven-Leeuwen en Horssen afgezaagd; in ging het daar om respectievelijk 320 en 230 exemplaren. De schade in Altforst is dus grofweg tien keer zo groot.