Agro-vandalen richten zich nu op al geoogste mais

Man (65) hoort celstraf eisen voor ontucht met jonge tuinman

11:19 ARNHEM/ MAASBOMMEL - Een 65-jarige man uit Maasbommel moet wat betreft het openbaar ministerie vijftien maanden – waarvan acht maanden voorwaardelijk – de cel in. De man pleegde in het najaar van 2016 meerdere malen ontucht met een 15-jarige jongen die bij hem in de tuin werkte, zo bleek donderdag in de rechtbank van Arnhem.