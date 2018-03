Alleen de route van zandvervoer telt voor Synthon

VIDEO Balgoij stemt met het verleden op tafel

14:19 BALGOIJ - Een biljartexpositie. Dat unieke verschijnsel is in dorpshuis 't Ballegoyke in Balgoij te zien. Op de afgedekte biljarttafel is woensdag onder meer een staalkaart te zien van archiefmateriaal van de historische club Pagus Balgoye.