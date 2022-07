Alles om gaten in roosters verpleeghuis te dichten: Kantoorpersoneel kookt en maakt schoon

De toenemende druk op de verpleegzorg – er zijn steeds meer ouderen en kwetsbaren die zorg nodig hebben, maar minder zorgmedewerkers – is een landelijk probleem dat duidelijk wordt gevoeld bij ZZG zorggroep in Wijchen en De Waalboog in Nijmegen. Zo hebben beide organisaties te maken met openstaande vacatures: ZZG zorggroep komt voor alle locaties samen zo’n honderd medewerkers tekort, De Waalboog zestig.



Ook is er veel uitval door ziekte door het weer opgelaaide coronavirus en medewerkers willen graag met vakantie, terwijl ook vakantiekrachten lastig zijn te vinden. ,,De situatie is uitzonderlijk”, zegt Jelle de Visser, bestuurder van de ZZG zorggroep. ,,De druk op onze medewerkers is groot, we moeten daarom dicht bij ze blijven staan. We kunnen dit alleen gezamenlijk oplossen.”