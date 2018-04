Alphenaar na vondst hennepkwekerij bij woning: 'Ik kreeg een vuurwapen tegen mijn hoofd'

West Maas en Waal aan het glas

9:55 BENEDEN-LEEUWEN - Alle inwoners van het buitengebied in West Maas en Waal kunnen aan het glas. Door een uitspraak van de Europese Commissie in Brussel kan de gemeente, als onderdeel van de Regio Rivierenland, snel internet in het buitengebied aanleggen.