Arrestatie bij protest tegen concert van omstreden Syrische zanger: ‘Hij gooide met stenen’

Wijchenaar (43) zegt niets af te weten van drugslab in eigen loods: ‘Ik kwam daar niet zo vaak’

Dat er drugs werden geproduceerd in zijn loods kon de 43-jarige Wijchenaar bij de Arnhemse rechtbank moeilijk ontkennen. Maar of hij daar zelf schuldig aan is? Dat zeker niet.

5 mei