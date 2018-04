Auto belandt op kant na ontwijken overstekende vos in Overasselt

Ger van Hout heeft nu nog last van mishande­ling met visstoel

8:25 DEEST - Ger van Hout kan weer lachen. Maar hij was heel boos. De Drutense boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) werd negen maanden geleden mishandeld door een man die vuurtje stookte op een vissteiger in de Uivermeertjes in Deest.