Auto in de sloot langs A73 bij Beuningen, weg weer vrij

De linkerrijstrook in de richting van Ewijk is tijdelijk afgesloten geweest om hulp te verlenen. Die is rond 13.00 weer vrijgegeven. Hierdoor liep het verkeer vertraging die volgens de ANWB op het hoogtepunt langer was dan een half uur.



Rond 13.30 uur is er opnieuw een rijstrook afgesloten om de auto uit het water te kunnen takelen. De weg werd een klein half uur later helemaal vrijgegeven.