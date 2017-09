Auto over de kop op A50 bij Ewijk, weg weer open

Zorgen over zon­ne­pa­ne­len­park in Deest

13 september DEEST - De plannen voor een groot drijvend zonnepark op de Uivermeertjes bij Deest zijn in strijd met de belofte dat de waterplas natuurgebied zou worden. Dat zegt de stichting Goeie Gronde, die laat weten de plannen kritisch gaan onderzoeken. Natuurfonds SBNL ziet de zorg als 'nimby' (not in my backyard) en had liefst al een jaar geleden een informatiebijeenkomst voor de inwoners georganiseerd.