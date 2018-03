Auto's botsen steeds vaker op A73 en A50 bij Beuningen en Ewijk

BEUNINGEN/ WIJCHEN - Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het aantal aanrijdingen op de A73 en A50 bij Beuningen en Ewijk gestegen. Op de weggedeeltes tussen de knooppunten Ewijk en Neerbosch vonden in 2017, in beide richtingen, in totaal 49 ongevallen plaats.

Op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg waren dat er zelfs 85.

Dit blijkt uit de jaarcijfers van de Stichting Incident Management Nederland (IMN), die voor de meeste Nederlandse snelwegen de cijfers verzamelt. Dat gebeurt op basis van het aantal uitrukken van bergingsbedrijven die voertuigen wegtakelen.

Tussen 2013 en 2017 steeg het aantal ongevallen op het 6 kilometer lange A73-traject van 27 stuks naar 49. Vrijwel altijd zijn er iets meer aanrijdingen vanuit Nijmegen richting Druten dan andersom.

Knooppunt

Op het Knooppunt Neerbosch zelf, inclusief de afslagen en voorsorteervakken, gebeurden vorig jaar in totaal 16 aanrijdingen. Ook dat is wat meer dan de ongeveer 10 botsingen in de voorgaande jaren. Iets zuidelijker, tussen Knooppunt Neerbosch en Dukenburg, werden 29 serieuze gevallen van blikschade gemeld. En ook dat is iets meer dan de gemiddeld 20 in voorgaande jaren. Voor beide A73-wegvakken geldt: het gaat iets vaker fout vanuit het zuiden richting Knooppunt Ewijk dan andersom in zuidelijke richting.

Takelwagen

Aanrijdingshotspot op de Maas en Waalse snelwegen is de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg. De takelwagen moest daar afgelopen jaar maar liefst 85 keer worden ingezet om gecrashte voertuigen af te slepen, vrijwel gelijk verdeeld over beide rijrichtingen. Het was ook meteen een topjaar: in de voorgaande jaren werd meestal rond de 60 keer gebotst.

Iets zuidelijker op de A50, tussen Knooppunt Ewijk en de Maasbrug bij Ravenstein, valt op dat er rond Knooppunt Bankhoef veel meer aanrijdingen richting Brabant zijn dan in de richting Ewijk. Exacte getallen zijn voor dit snelweggedeelte lastig te vergelijken: INM meet in wegvakken van 5 kilometer lengte en daar ligt nog net een klein gedeelte van Knooppunt Ewijk in.