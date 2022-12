Automobilist gewond door botsing tegen boom in Alphen

‘Mensen wisten dat het onvermijde­lijk was’: deze vier kerken in West Maas en Waal gaan dicht

BENEDEN-LEEUWEN - De Sint Christoffelparochie in West Maas en Waal heeft de knoop doorgehakt. Het bestuur heeft samen met de parochianen besloten welke vier kerken, van de acht in totaal, worden gesloten. Het zijn de H. Donatuskerk in Altforst, de H. Lambertuskerk in Maasbommel, de H. Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen en de H. Victorkerk in Wamel.

11 december