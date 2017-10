Automobilist zwaargewond bij frontale botsing tegen boom in Bergharen

Halloween is hotter than hot

27 oktober BEUNINGEN/WAMEL - Aankomend weekend vieren Maas en Walers massaal Halloween. Zo doemt er een spookhuis op in Deest, zijn er griezeltochten in de Tuinen van Appeltern en in Weurt, krijgt het Wijchens centrum een griezelig thema en kunnen kinderen overal langs de deuren voor 'trick and treat'. Bij de feestwinkels zijn de halloweenkostuums niet aan te slepen.