Balgoij in actie voor dorpsgenoot die land uit moet

Omgekeerd inzamelen Wijchen levert 133 officiële bezwaren op

12:37 WIJCHEN - Het voornemen om in Wijchen omgekeerd afval te gaan inzamelen - waarbij burgers het restafval in vuilniszakken naar één centraal punt in de wijk of het dorp moeten brengen - heeft 133 formele bezwaren opgeleverd. De inspraaktermijn sloot afgelopen vrijdag.