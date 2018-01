Balgoij start petitie voor Urho, een echte Hollander. Of toch niet?

Hij is geboren in Nederland, heeft Nederlandse ouders en spreekt Nederlands. Toch mag Urho Engels van de IND niet in Nederland blijven.

De tekst gaat onder de foto verder Volledig scherm Urho Engels. De kerstboom is afgetuigd, maar staat nog midden in de kamer met een berg afgevallen naalden eronder. ,,Begin januari wilde ik hem wegdoen, maar ik ben er door alle toestanden niet aan toegekomen''. Urho Engels (59) uit Balgoij heeft iets anders aan zijn hoofd. Hij is geboren in Nijmegen, met Nederlandse ouders, maar moet toch het land uit van de IND. Voor 31 januari moet hij weg.



In zijn huiskamer geen Amerikaanse vlag, maar een voetbalsjaal met de tekst 'Holland'. Op de tafel staat naast een legpuzzel met windmolens, een schaaltje met typisch Hollandse koekjes: bokkenpootjes, schuin in tweeën gesneden mergpijpen en bitterkoekjes. ,,Wil je een Amerikaanse koffie of een Senseo?'' Met de overzeese variant voor zich vertelt Engels zijn verhaal.

Roots

Zijn ouders verhuisden met hem naar Amerika toen hij 2 was. Hij groeide er op en werkte bij de brandweer in New York. De stap zetten om weer in Nederland te gaan wonen kostte hem totaal geen moeite: ,,Ik wilde terug naar mijn roots. Tijdens al die jaren in Amerika ben ik ook meer dan vijftien keer naar Nederland geweest om mijn familie te bezoeken.''

Quote Ik ben in Nederland geboren, mijn ouders zijn Nederlands en ik spreek de taal. En ik houd mijn hand niet op, want ik krijg een prima pensioen Urho Engels

De beslissing om uiteindelijk te gaan, werd versterkt door de scheiding van zijn vrouw. Hij was 33 jaar met haar getrouwd. ,,Er was niets meer dat mij in Amerika hield en ik werd in New Rochelle, waar we woonden, met te veel herinneringen geconfronteerd.'' Zijn drie kinderen zijn inmiddels volwassen en wonen ver van elkaar in verschillende steden in Amerika. ,,Het maakt dus eigenlijk niet veel uit waar ik woon. Ik moet sowieso het vliegtuig pakken om naar hen toe te gaan. Nu is het een paar uur langer vliegen.''

Brandweerman

Wat ook meespeelde, was dat hij na 28 jaar dienst wegens gezondheidsredenen moest stoppen als brandweerman in New York. Engels ging vervroegd met pensioen en verkocht alles. Hij had er alle vertrouwen in dat hij een verblijfsvergunning zou krijgen toen hij in februari vorig jaar het huis in Balgoij betrok dat hij in december 2016 had gekocht.

In januari 2017 startte hij de aanvraag voor een verblijfsvergunning. In mei van dat jaar kreeg hij de eerste afwijzing. Engels besloot om de hulp van een advocaat in te schakelen: ,,Het is erg moeilijk om te begrijpen hoe de wetgeving precies in elkaar steekt.'' Maar het mocht niet baten. Een paar weken geleden kwam de tweede afwijzing. Volgens Engels komt het alleen maar doordat hij niet in Nederland op school heeft gezeten. ,,Mijn advocaat kan nu niets meer doen met deze optie. Zij probeert via de rechter nu een tijdelijke verblijfsvergunning voor me te krijgen. Dan kunnen we in Nederland werken aan een nieuwe optie.'' Engels vindt de beslissing van de IND onbegrijpelijk: ,,Ik ben in Nederland geboren, mijn ouders zijn Nederlands en ik spreek de taal. En ik houd mijn hand niet op, want ik krijg een prima pensioen''.



En dit is niet alles. Engels kreeg anderhalf jaar geleden de diagnose prostaatkanker. Hij heeft een ziektekostenverzekering in Amerika en moet eigenlijk terug voor aanvullend onderzoek. ,,Een uroloog in het Radboudumc valt niet onder mijn verzekering. Maar ga ik terug, dan kom ik 90 dagen Nederland niet meer in, terwijl ik niets meer heb in Amerika. Als ik de verzekering in Amerika opzeg, kan ik nooit meer dezelfde terugkrijgen.''