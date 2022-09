Belangstelling voor DijkenSport valt tegen door Formule 1 in Zandvoort

column Sakkerdeju, wat zijn we chagrijn­pot­ten geworden sinds flower power in ’68

Als de geschiedenis zich herhaalt, zoals ze zeggen, denk ik dat we onderhand erg toe zijn aan een ellenlange, jarenlange Summer Of Love. Flower power. Staat in de boeken als 1967: If you’re going to San Fransisco, be sure to wear some flowers in your hair.

1 september