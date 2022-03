Beroemde Meester Jesper brengt nu ook een eigen boek uit: ‘Ultra cool’

Meester Jesper is bekend van de socialemedia-app TikTok, waarmee korte muziekvideo’s gemaakt en gedeeld kunnen worden. In 2019 bracht hij er zijn eerste video uit, waar zijn leerlingen uit groep 7/8 van De Wegwijzer in Winssen ook maar al te graag in figureerden.



Hoewel zijn vrienden hem niet bepaald als een danser bestempelen, doet Hesseling de dansjes na die populair zijn op het platform. Wederom vaak in het gezelschap van zijn leerlingen.