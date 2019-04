Beroving in Druten, politie zoekt auto berover

Zo behoudt Horssen de spullen van de gesloten kerk

13:04 HORSSEN - Horssenaren die de inventaris van hun katholieke kerk voor de parochie wilden behouden, hebben voor een deel succes gehad. Kandelaars, monstrans, cibories en ander liturgisch vaatwerk worden overgebracht naar de Ewaldenkerk of de pastorie in Druten. Ook de bijzondere collectie van vijftien processievaandels gaat daarnaartoe. Dat is het parochiebestuur met het bisdom overeengekomen.