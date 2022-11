Bert’s Animal Verhuur in Appeltern moet nú schoon schip maken anders krijgt hij tienduizenden euro’s aan boetes

Onbegrip bij House of Animals: wéér halve maatrege­len tegen Bert’s Animal Verhuur

Waarom nog wachten met het in beslag nemen van de 95 honden en vele andere dieren bij Bert Roelofs in Appeltern? Ze moeten nú bij hem worden weggehaald. Dat vindt Karin Soeters van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. ,,We laten de dieren in de kou staan.”

27 september