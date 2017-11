Bestelauto brandt uit langs A50 bij knooppunt Ewijk

Succesvolle Stoep-reünie niet vaker dan tweejaarlijks

19:19 Rock- en danscafé De Stoep - schuin tegenover Moeke Mooren gelegen - was in de jaren 70, 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw een begrip op zowel zaterdag- als zondagavond in het Maas en Waalse uitgaangsleven. Ook daarbuiten overigens, want hele generaties Brabantse staplustigen kwamen met het pontje vanuit Megen. Richting de eeuwwisseling kwamen houseparty's in zwang en veranderde het nachtleven. ,,In die tijd verruimden ook de sluitingstijden. Veel bestaande zaken in de wijde regio gingen toen dicht", herinnert Joep van Gruijthuijsen zich. Als zoon van Stoep-eigenaar Jos van Gruijthuijsen maakte hij nog net de laatste gloriejaren mee. ,,De Stoep ging in 1999 of 2000 ook op slot."