Bestuurder laat bekneld geraakte bijrijder achter na eenzijdig ongeval in Ewijk

Door onbekende reden is de auto van de weg geraakt waarna deze met hoge snelheid tegen een boom is geknald. Door de impact draaide de auto om zijn eigen as. Het rechter voorwiel werd door de knal diep in de richting van het motorblok geduwd.

De gewonde bijrijder werd naar het ziekenhuis gebracht, ook de bestuurder werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Het is niet duidelijk of hij ook naar het ziekenhuis werd afgevoerd. In de auto lagen allerlei lege bierblikjes. Het is nog niet duidelijk of de bestuurder onder invloed reed.