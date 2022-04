Beuningen en Druten houden vast aan bestaande coalitie

In Beuningen gingen maandag de grootste partij Beuningen Nu & Morgen en oude coalitiegenoten D66, GroenLinks en PvdA weer in gesprek over een aantal voor hen belangrijke onderwerpen in de gemeente. De partijen maakten afspraken over onder andere woningbouw, participatie van inwoners, een veilige oversteek bij de Schoenaker, de toekomst van buurtcentrum De Lèghe Polder en de eventuele komst van een Asielzoekerscentrum (AZC).