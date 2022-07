Beuningen on Ice met generatoren op de Ooigraaf: ‘Maar dan moeten we wel medewerking krijgen van de gemeente’

Hoe regelen die boeren toch al die acties? En leest de politie mee in de appgroepen? ‘Soms totaal verrast’

BENEDEN-LEEUWEN - Het plein voor het gemeentehuis in Beneden-Leeuwen staat vol met tractoren. In Druten idem dito. In Amersfoort zijn zelfs koeien mee. In Nijmegen rijden tractoren rondjes op het Keizer Karelplein. Dat is nog lang niet alles, het is allemaal op dezelfde avond, en allemaal massaal. Hoe dan?

8 juli