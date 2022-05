Beuningen vangt ook tijdelijk 60 asielzoekers Ter Apel op in De Tinnegieter

Column Willem Claassen Op het kerkhof zegt ze uit het niets: ‘Jezus ligt hier ook’

Met mijn jongste, inmiddels vijf lentes nadrukkelijk van de partij op deze aardkloot, maak ik een wandeling zonder doel en zonder bestemming. Wandeling is eigenlijk niet het goede woord: zij skeelert en ik volg haar in lichte draf. Volledig improviserend bepaalt ze de route. Steeds kiest ze op het laatste moment welke kant we opgaan. Een avontuur in eigen wijk.

14 mei