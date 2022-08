Beuningse Plas valt droog: geen Water- en Vuurtocht

Op zaterdagavond 3 september zouden tientallen verlichte bootjes door de wijk varen met muziek en dans langs de kant. In 2009 vond de Water- en Vuurtocht voor het eerst plaats. De watersportvereniging vond destijds dat er een activiteit moest komen in de waterrijke wijk. Het werd een tocht in het donker. Het is niet de enige activiteit van de club. Elke zondag kunnen de leden komen zeilen of kanovaren in de wijk.