Beuningse winkeliers openen zaterdag de deuren; burgemeester grijpt niet in bij ‘protestactie’

Teruglezen Nieuws Gemist? Hapje eten in Duitsland alleen met test en Van Basten squasht in Bocholt

JEUGDGEVANGENE DOODGESCHOTEN | In het Belgische dorpje Sint-Lenaarts, niet ver van de Nederlandse grens, is vanmiddag een Nederlandse jongeman door eenheden van de Belgische politie doodgeschoten. Het gaat om een jonge gedetineerde van de inrichting Den Hey-Acker in Breda, bevestigt woordvoerder Tom Wisseborn van Dienst Justitiele Inrichtingen tegen deze site. OVER DE GRENS | Inwoners van de grensstreek die in Duitse plaatsen als Borken, Kleef of Kranenburg naar een restaurant willen om een hapje te eten moeten vanaf donderdag naast hun QR-code ook een negatieve coronatest kunnen laten zien. EN VERDER | Nederlanders laten zich door de omikron-variant van het coronavirus niet afhouden van het boeken van een vakantie. Het vertrouwen dat een buitenlandse vakantie deze zomer kan, is groot. Ook verre reizen worden weer geboekt. Lees meer. MARCO VAN BASTEN | Voormalig topvoetballer Marco van Basten wil ook in tijden van lockdown kunnen blijven sporten. En dus kijkt hij, net als veel andere Nederlanders, over de grens. En zo kan het dat de oud-international in Bocholt een balletje slaat op de squashbaan.

12 januari