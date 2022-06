Bewoners Maasbommel geschrokken van omvang nieuw vakantiepark

Drie jaar geleden kwamen de initiatiefnemers van het vakantiepark, Dormio Resorts & Hotels en de Gebroeders Blokland ook al naar het dorp om hun plannen te ontvouwen, vertelt Van Lent. Toen ging het nog om zo’n 125 woningen. Drie jaar later is dat aantal ‘gegroeid’ naar 200. Boerakker: ,,We hebben in Maasbommel nu ruim 600 woningen. Daar komen er dan 200 bij.” ,,Drie jaar geleden was de stemming over het park best redelijk. Mensen zijn nu geschrokken van het grote aantal”, vult Van Lent aan. ,,De stemming nu is niet heel positief.”