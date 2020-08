Bezwaarmakers zandwinning: ‘gemeente moet zich schamen’

Omrijden in september en oktober: Maas en Waalweg dicht in vier weekends

5 augustus PUIFLIJK/EWIJK - De Maas en Waalweg (N322) gaat in september en oktober vier weekends op slot tussen Puiflijk en Ewijk. De provincie laat in die periode het asfalt vervangen. De N322 is een provinciale weg. De nieuwe asfaltlaag komt te liggen van de rotonde bij Puiflijk - de aansluiting op de Noord-Zuid (N329) - tot het knooppunt Ewijk (A50 – A73).