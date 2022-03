Bij Het Gastenhuis in Druten blijven dementerende ouderen onderdeel van de maatschappij

In de nieuwe wijk Tichellande, aan de Ticheldreef in Druten, staat Het Gastenhuis. Het is het woonhuis van 22 ouderen met dementie, zestien vrouwen en zes mannen. Nora Boky en haar man Jack van Bemmelen wonen in het hoekhuis, grenzend aan Het Gastenhuis. In 2017 begonnen ze dit landelijke concept in Druten.