Bij het signeren stond juffrouw Janneke voor mijn neus

Column Willem ClaassenHet was een middag die zich niet liet voorspellen. Afgelopen zaterdag schudde ik in Dekker van de Vegt de hand van Ivo Thijssen, voormalig klas- en straatgenoot. We wisten niet van elkaar dat we een boek hadden uitgebracht (hij een bierboek, ik een columnboek), en we wisten ook niet dat we op dezelfde dag in de Nijmeegse boekhandel onze boeken zouden promoten. Maar dat was de situatie: de Hosterdstraat kreeg een plek in het boekenlandschap.