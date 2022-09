Bijzonder moment in kerk van Beuningen: iconen met Oekraïense link ingezegend

95 honden bij Bert’s Animal Verhuur en meer illegaals: West Maas en Waal grijpt (weer) in

Dat buren last hebben van hondengeblaf, is niet verwonderlijk. Bert’s Animal Verhuur in Appeltern blijkt liefst 95 honden te hebben. Dit staat op een lijst met overtredingen door Bert Roelofs die de gemeente West Maas en Waal opstelde. De gemeente neemt (weer) maatregelen tegen de eigenzinnige inwoner.

24 september